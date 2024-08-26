Канада готовит жёсткие меры против китайских электромобилей

Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада введет 100-процентную пошлину на импорт китайских электромобилей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, Оттава также введет 25-процентную пошлину на импортируемую из Китая сталь и алюминий, сообщил Трюдо журналистам в Галифаксе, Новая Шотландия.

Пошлины были введены чуть более чем через месяц после того, как Оттава начала 30-дневные публичные консультации по китайским электромобилям и связанным с ними товарам, приведя их в соответствие с нормами США и Европейского Союза.

Оттава пытается позиционировать Канаду как важнейшую часть глобальной цепочки поставок электромобилей и подвергается давлению внутри страны, требующему принять меры против Китая. Канада заключила соглашения на миллиарды долларов, чтобы привлечь ведущих европейских автопроизводителей во все звенья цепочки поставок электромобилей для укрепления своего производственного центра.

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