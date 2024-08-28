Tesla отреклась от автопилота

Корпорация Tesla удалила со своего сайта утверждение о том, что все электрокары бренда имеют функцию автопилота.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание Electrek.

По словам журналистов медиа, из блога Tesla исчезли все записи, опубликованные до 2019 года. В том числе, авторы заметили пропажу поста от 2016 года, в котором утверждалось, что абсолютно все электрокары бренда оснащены функцией автопилота. В различных веб-архивах копии этой записи сохранились.

Специалисты Electrek назвали это решение руководителей Tesla "позором". Авторы отметили, что в корпорации Илона Маска поспешили сделать это утверждение восемь лет назад и очевидно ввели своих потребителей в заблуждение, а теперь открестились от заявления. В материале говорится, что компания врала о том, что "автономность не за горами".

Компания продолжает рекламировать свои электрокары как автомобили с функцией автопилота. Однако в пользовательском соглашении говорится, что электромобили не могут передвигаться сами по себе - при использовании функции Full Self-Driving (FSD) пользователь обязан держать руки на рулевом колесе и быть готовым в любой момент взять управление машиной на себя.

В конце лета американская корпорация Tesla сняла запрет на перепродажу пикапов Cybertruck. По мнению журналистов издания Electrek, это связано с дефицитом на рынке электропикапов.

Отметим, что Tesla разрешила перепродажу своих электромобилей

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