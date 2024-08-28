Продан самый уродливый автомобиль в мире

В Европе неизвестный покупатель приобрел новый компактвэн Fiat Multipla. Модель, которую называют самой уродливой машиной в мировом автопроме, не выпускают с 2010 года. О необычной покупке сообщила аналитическая компания Dataforce, которая исследуют продажи автомобилей на европейских рынках. По данным экспертов, шестиместный Multipla поставили на учет в июле. При этом аналитики не уточняют, была ли это оригинальная модель или же новоиспеченный владелец приобрел обновлённую версию, дебютировавшую в 2004 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Fiat Multipla называют одним из самых уродливых автомобилей в мире. Итальянский компактвэн, построенный на базе модели Brava, выпускали с 1998 по 2010 год. Машина отличалась нестандартным дизайном кузова с коротким капотом и большой площадью остекления. Кроме того, компактвэн имел дополнительные фары под лобовым стеклом и три сиденья на переднем ряду.