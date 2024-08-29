С молотка пустят груду металла, которая когда-то была Tesla Cybertruck

Разбитый Tesla Cybertruck выставили на аукцион. С молотка пустят искореженный кусок металла, в который превратился электропикап Tesla Cybertruck в результате аварии. Представители аукционного дома не сообщают, что именно произошло с машиной. Однако учитывая, что Илон Маск называл Cybertruck одним из самых прочных и безопасных автомобилей на планете, модель пережила страшное происшествие. По мнению специалистов, восстановление сгоревшей машины может быть интересно тематическим блоггерам, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В результате аварии кузов Cybertruck оказался уничтожен, а передняя ось - полностью разрушена. У электропикапа оторвало задний бампер и багажник, а также вывернуло практически все колеса. Исключением стала лишь правая задняя шина, которая чудом избежала серьезных повреждений. Кроме того, машина полностью выгорела в результате воспламенения аккумулятора.

Салон машины, естественно, тоже уничтожен. Внутри едва различима приборная панель, а сиденья сгорели до остовов. От руля и обшивки не осталось ничего. Аукционисты не разглашают стоимость искореженной груды металла, однако считают, что даже в подобном виде машина может быть интересна блоггерам и любителям экстремального восстановления автомобилей.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!