Финальные испытания спайдера Mercedes-AMG PureSpeed

Mercedes-Benz приступил к финальным доводочным испытаниям спайдера Purespeed. Это первая машина в эксклюзивной линейке Mythos: двухместка на базе родстера SL полностью лишена крыши и лобового стекла. Её планируется выпустить тиражом в 250 экземпляров. Тестовая программа включает как испытания на дорогах общего пользования в Италии, так и работу на полигонах, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На дороги северной Италии вышли закамуфлированные спайдеры Mercedes-AMG PureSpeed. В прошлом году в Монако двухместку представили в статусе концепт-кара. Но уже тогда было известно, что её планируется выпустить тиражом в 250 экземпляров.

Программа финальных испытаний включает пробег по дорогам разного качества на севере Италии. Затем машины для скоростных испытаний планируется перевезти южнее, на полигон Нардо в Апулии. Он славится скоростным кольцом протяжённостью 12,5 километра: за счёт большого поперечного уклона по внешней полосе можно двигаться на скорости 240 километров в час, не отклоняя руль от "ноля". Общая дистанция испытаний превысит 3000 километров.