У Audi e-tron обнаружили опасный дефект

О проблеме известно с февраля этого года: три владельца обратились к Audi с жалобами на посторонний шум в тормозной системе. Как сообщает Carscoops со ссылкой на американский офис Volkswagen Group, проблема заключается в том, что педаль тормоза не прикреплена должным образом (в этом виноват поставщик Audi - Continental), в связи с чем автопроизводитель не исключает отсоединение этого элемента во время движения. В компании отмечают, что до сих пор не было зафиксировано ни одной аварии, которая произошла бы из-за оторвавшейся педали. Соответственно, нет и пострадавших от этого производственного дефекта.

Ремонтная кампания начнется осенью. Под отзыв попали 206 кроссоверов e-tron, проданных в США, и 10 машин, реализованных в Канаде.

Cреднеразмерный электрический кроссовер e-tron вышел на рынок в 2019 году, а год спустя, в 2020-м, появилась и купеобразная версия приставкой Sportback. В 2022-м и обычный кроссовер, и кросс-купе обновились, причем модернизация оказалась масштабной: электрокарам не только осовременили дизайн экстерьера и интерьера, но и оснастили их батареями большей емкости, а заодно переименовали в Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron соответственно.

B e-tron, и e-tron Sportback продавались в том числе в России - до того момента, пока концерн Volkswagen не приостановил поставки машин после начала СВО в 2022 году. Сейчас если автомобили Audi и попадают на наш рынок, то только по параллельному импорту.

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