У Audi e-tron обнаружили опасный дефект
У Audi e-tron обнаружили опасный дефект: отваливается педаль тормоза. Проблеме подвержены Audi e-tron quattro 2019 года, проданные в США и Канаде. Владельцев автомобилей, произведенных в период с 28 мая по 23 октября 2019 года, предупредили о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного ремонта - отзывная кампания затрагивает две сотни машин. А до тех пор, пока дефект не будет устранен, автовладельцам напоминают о необходимости изучить инструкцию на предмет того, как работает аварийное торможение. Потому что в случае отказа педали тормоза, это единственный способ замедлить и остановить машину, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
О проблеме известно с февраля этого года: три владельца обратились к Audi с жалобами на посторонний шум в тормозной системе. Как сообщает Carscoops со ссылкой на американский офис Volkswagen Group, проблема заключается в том, что педаль тормоза не прикреплена должным образом (в этом виноват поставщик Audi - Continental), в связи с чем автопроизводитель не исключает отсоединение этого элемента во время движения. В компании отмечают, что до сих пор не было зафиксировано ни одной аварии, которая произошла бы из-за оторвавшейся педали. Соответственно, нет и пострадавших от этого производственного дефекта.
Ремонтная кампания начнется осенью. Под отзыв попали 206 кроссоверов e-tron, проданных в США, и 10 машин, реализованных в Канаде.
Cреднеразмерный электрический кроссовер e-tron вышел на рынок в 2019 году, а год спустя, в 2020-м, появилась и купеобразная версия приставкой Sportback. В 2022-м и обычный кроссовер, и кросс-купе обновились, причем модернизация оказалась масштабной: электрокарам не только осовременили дизайн экстерьера и интерьера, но и оснастили их батареями большей емкости, а заодно переименовали в Q8 e-tron и Q8 Sportback e-tron соответственно.
B e-tron, и e-tron Sportback продавались в том числе в России - до того момента, пока концерн Volkswagen не приостановил поставки машин после начала СВО в 2022 году. Сейчас если автомобили Audi и попадают на наш рынок, то только по параллельному импорту.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре