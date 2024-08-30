Китайцы выпустили кроссовер со спальными местами

Китайская компания Wuling представила кроссовер Starlight S.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4745 мм, колесная база - 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из нескольких цветов кузова. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления и 8,8-дюймовой светодиодной приборной панелью.

Салон поддерживает несколько режимов складывания сидений для комфортного отдыха и путешествий. В частности, можно сделать два спальных места.

Автомобиль предлагается с электромотором, а также с гибридной силовой установкой. Начальная цена Wuling Starlight S - 99,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начались официальные продажи нового универсала Neta S. Цены начинаются от 190 тыс. юаней (2,46 млн рублей по курсу на момент публикации).

На китайском рынке автомобиль представлен с 1,5-литровым 94-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 268 л.с. Также предусмотрена электрическая 268-сильная версия.

Отметим, что недавно у Audi e-tron обнаружили опасный дефект.

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