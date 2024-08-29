Как электромобили влияют на климат?

Автор: Фарид Зохрабов, Trend

В современных условиях, когда использование природных ресурсов приобретает все большее значение, на автомобили с электрическим приводом ложится большая ответственность.

Первая причина такого интереса - экологичность электромобилей. Правительства, автопроизводители и многие эксперты по всему миру сходятся во мнении, что электромобили являются важной технологией для сокращения использования нефти и борьбы с изменением климата.

В последние годы в Азербайджане растет количество автомобилей с электрическим приводом. В нашей стране предпринимаются определенные шаги для использования существующей инфраструктуры электромобилей в сети. В Баку и регионах установлено несколько зарядных пунктов. Однако количество таких пунктов зарядки на территории Азербайджана невелико. При ввозе электромобилей в Азербайджан акциз на них не взимается. Физические и юридические лица, импортирующие электромобили, платят только НДС и за ряд сборов. В результате общая закупочная цена таких автомобилей обходится недорого.

Это может оказать сильное влияние на выбросы парниковых газов автомобилей, работающих на бензине. Электромобили с батарейным питанием очень мало влияют на выбросы. Выбросы парниковых газов в этих автомобилях примерно на 17-30 процентов ниже, чем в автомобилях, работающих на бензине и дизельном топливе. Производственные процессы электромобилей также должны быть более эффективными, а производство электроэнергии должно быть чище. К 2050 году выбросы электромобилей могут быть сокращены как минимум на 73 процента.

Согласно исследованиям, автомобили во всем мире ежедневно потребляют 18 миллионов баррелей топливных продуктов. При нынешних темпах продаж электромобилей и текущих темпах других тенденций, чтобы сократить потребление 18 миллионов баррелей на 1 миллион баррелей, необходимо использование не менее 50 миллионов электромобилей в мире.

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