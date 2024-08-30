Toyota, Nissan, Honda и Mazda приостановили выпуск автомобилей
В Японии остановились заводы Toyota, Nissan, Honda и Mazda. Страна готовится к приходу мощного тайфуна "Шаньшань", пишет Automotive News. Маршрут его пройдет через юго-запад островного государства, где находится ряд заводов крупных автопроизводителей. Toyota, чтобы минимизировать риски при встрече со стихией, временно остановила все 14 предприятий с вечера среды до утра четверга. Nissan и Honda, поставили на паузу производство на острове Кюсю, а Mazda - в Хиросиме и Хофу, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Порывы ветра, приближавшегося к Кюсю, достигали скорости в 250 километров в час. Метеорологи предупредили, что "Шаньшань" может принести с собой наводнения и даже разрушить дома, в связи с чем власти призвали эвакуироваться около четырех миллионов жителей на юге острова и в центральной Японии.
В Айти, где расположена штаб-квартира Toyota, двое человек уже пропали без вести. По последним данным, пострадали около 70 человек, и сотни тысяч домов остались без электричества. Ожидается, что "Шаньшань" пройдет по юго-западу Японии к ее центру, но траектория его движения может измениться.
Toyota в этом году уже останавливала производство. Четыре завода компании встали в январе из-за скандала: компанию обвинили в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей. Заводы полностью вернулись к работе только в марте, что обернулось для Toyota крупнейшим сокращением объемов выпуска со времен коронавируса.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре