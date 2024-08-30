Toyota, Nissan, Honda и Mazda приостановили выпуск автомобилей

Порывы ветра, приближавшегося к Кюсю, достигали скорости в 250 километров в час. Метеорологи предупредили, что "Шаньшань" может принести с собой наводнения и даже разрушить дома, в связи с чем власти призвали эвакуироваться около четырех миллионов жителей на юге острова и в центральной Японии.

В Айти, где расположена штаб-квартира Toyota, двое человек уже пропали без вести. По последним данным, пострадали около 70 человек, и сотни тысяч домов остались без электричества. Ожидается, что "Шаньшань" пройдет по юго-западу Японии к ее центру, но траектория его движения может измениться.

Toyota в этом году уже останавливала производство. Четыре завода компании встали в январе из-за скандала: компанию обвинили в фальсификации данных о мощности дизельных двигателей. Заводы полностью вернулись к работе только в марте, что обернулось для Toyota крупнейшим сокращением объемов выпуска со времен коронавируса.

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