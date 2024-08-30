В Китае показали пятиметровый минивэн BYD с огромным монитором в салоне
Китайский автопроизводитель BYD представил на автошоу в Чэнду новый большой минивэн Xia. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отличительными особенностями автомобиля стала трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм. Колесная база - 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля.
Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской, которая адаптируется под дорожное покрытие.
Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.
BYD Xia выйдет на китайский рынок в этом году. Цены будут начинаться от 300 тыс. юаней.
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