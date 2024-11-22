Прототип Mercedes-Benz EQXX поделится технологиями с новым CLA

В Mercedes-Benz рассказали о новом CLA. Субкомпактная модель третьего поколения переберется на платформу MMA, выйдет в гибридной и полностью электрической версиях и первой покажет возможности мультимедиа на операционке MB.OS. Дебют нового CLA запланирован на 2025 год, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Глава Mercedes-Benz Ола Каллениус поделился подробностями о новом CLA. Четырехдверка третьего поколения отпразднует премьеру в 2025 году и будет построена на модульной платформе MMA. Тележка адаптирована под электрические силовые установки, но также совместима с гибридными системами. У CLA будет и то и другое. Причем в первом случае технологиями поделится дальнобойный прототип EQXX, во втором - Geely, чей двигатель якобы пропишется под капотом субкомпакта.

Агрегат получит 48-вольтовую электрическую надстройку с интегрированным в трансмиссию электромотором. Электрокару, в свою очередь, обещан двухступенчатый редуктор - ключ к балансу спортивности и эффективности. Батарея CLA будет работать под напряжением 800 вольт и обеспечит запас хода до 750 километров. А вообще, аккумуляторов будет два. В том числе с анодом из оксида кремния и зарядкой на 400 километров за 15 минут.

Помимо прочего, новый CLA ещё и первым получит мультимедиа на Mercedes‑Benz Operating System (MB.OS) с поддержкой проактивного виртуального ассистента на базе ИИ. С ним общение с машиной станет более естественным и интуитивно понятным. Дизайн четырехдверки местами будет напоминать о Concept CLA Class 2023 года, как минимум речь идет о фарах с ходовыми огнями в виде трехлучевых мерседесовских звезд. Кстати, ближайшим родственником грядущего CLA окажется мини-внедорожник g-Class.