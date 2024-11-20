Названы главные ошибки при проверке уровня масла в автомобиле

Проверка уровня моторного масла - базовая процедура, которую многократно проводят все водители. Даже в ПДД есть предписание о том, что перед началом движения водитель обязан проверить техническое состояние автомобиля. Однако о технологиях проверки масла до сих пор не утихают споры автолюбителей. С каждым обновлением технологий автомобилестроения, а также с расширением модельного ряда эти споры становятся только жарче - единого мнения среди водителей нет. Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал "Российской газете", какие ошибки совершают водители при проверке уровня масла, передает Day.Az.

1. Когда проверять: на "горячую" или на "холодную"?

Чтобы точно узнать ответ на этот вопрос, необходимо ориентироваться на рекомендации автопроизводителя. В мануалах конкретной марки и модели есть инструкции. Некоторые из них рекомендуют проверку уровня на холодном двигателе. Но это скорее исключение из правил.

Мы рекомендуем действовать так: после поездки заглушить мотор, подождать не менее 15 минут, чтобы масло стекло в поддон картера, и приступать к проверке. То есть должен быть заглушенный двигатель, еще горячее масло, которое максимально спустилось из системы в поддон.

Кроме того, встречаются такие щупы, где есть две отметки: Hot для проверки на горячем двигателе и Cold на остывшем моторе.

2. Как проверять: мельком или строго соблюдая последовательность?

Чтобы получить правильный результат проверки, недостаточно спешно вытащить щуп и мельком взглянуть на масленый след. Процедура несколько сложнее. Необходимо извлечь масляный щуп из канала, протереть чистой тряпкой, после - вновь опустить его, подождать минутку и аккуратно извлечь. Важно также удерживать щуп вертикально вниз, не допуская стекания масла. Только в этом случае измерение будет верным.

Если использовать грязную ветошь для проверки, то есть риск попадания грязи и абразивных частиц в двигатель. Необходимо соблюдать чистоту, протирать пространство вокруг канала и сам щуп только новыми салфетками.

3. Где проверять: выбираем правильное место

Особые требования есть и к месту проверки уровня масла. Это должна быть максимально ровная поверхность, парковочное место без ям и уклонов. Колеса должны быть расположены на единой ровной плоскости, не допускайте перекосов какой-то из сторон. Лишний груз и пассажиры в автомобиле также могут повлиять на корректность проверки.

4. Как часто проверять: частить или забывать?

Понятно, что водители не будут лазить под капот каждый день. Но и проводить проверку уровня пару раз в год - недостаточно. На мой взгляд, оптимальным будет самостоятельная проверка минимум раз в неделю (лучше чаще), а также обращать внимание на внешние проявления неполадок: сигналы на панели приборов, лужи под машиной. Обязательна проверка перед каждой дальней поездкой.

Важно понимать, что недостаток техжидкости в двигателе ведет к опасному явлению - масляному голодания. Минимальный уровень - это также увеличение трения, ускоренный износ различных деталей агрегата. Ремонт может обойтись автовладельцу в существенный бюджет.

5. Кому доверять: электронике, своему мнению или автосервису?

Вполне допустимо проверять уровень масла самостоятельно. Но каждый заезд на СТО, будь то шиномонтаж или диагностика - это хороший повод обратить внимание мастера и на уровень масла. На профессиональном сервисе проведут замер максимально точно, а также оценят состояние техжидкости.