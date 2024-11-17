Представлен обновленный бизнес-седан Lexus ES. В Китае на автосалоне в Гуанчжоу дебютировал вариант 2025 модельного года. Lexus обошёлся без значительных доработок: кузовные панели прежние, изменены только фары, фонари, решётка радиатора и передний бампер, а в салоне появилась улучшенная медиасистема с более крупным тачскрином. Техника не изменилась: доступны переднеприводные версии Lexus ES 200 и ES 300h с бензиновыми атмосферными двигателями, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Китай - важнейший рынок для Lexus ES, поэтому дебют в этой стране объясним. Кузов бизнес-седана не меняется с 2018 года, а сохранять свежесть поможет новая светотехника: у матричных фар теперь более крупные Z-образные дневные ходовые огни, а у фонарей изменилась начинка и появилась светодиодная соединительная лента. Задний логотип Lexus уступил место надписи, а ещё изменились воздухозаборники в переднем бампере и структура решётки радиатора.

В салоне переделана передняя панель и центральный тоннель. Теперь экран медиасистемы 14-дюймовый (было не более 12,3 дюйма), россыпь аналоговых регулировок климата в прошлом, кнопки и "качельки" уступили место трём шайбам. Дефлекторы вентиляции стали ниже, изменился селектор трансмиссии. Сохранились фирменные часы, а среди вариантов отделки появилось сочетание тёмно-красного и чёрного.

Техника консервативная: базовый Lexus ES 200 оснащается атмосферным 2,0-литровым двигателем (173 силы, 206 Нм) с вариатором. За доплату положен гибрид Lexus ES 300h с безнаддувной 2,5-литровой "четвёркой", электродвигателем и электромеханическим вариатором. Совокупная отдача системы - 218 лошадиных сил. Привод только передний.