Азербайджанцы начали активнее приобретать электромобили

Количество электромобилей, ввезенных в январе-октябре 2024 года в Азербайджан, увеличилось в годовом сравнении на 167 единиц и достигло 2592.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном таможенном комитете (ГТК).

В январе-октябре 2024 года в Азербайджан в целом было импортировано 74 723 автомобилей общей стоимостью 1 млрд. 484,4 млн. долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенных в страну автомобилей сократилось на 6 483 единицы или на 8%, а стоимость выросла на 8% или на 110,4 млн. долларов.

В январе-октябре 2023 года в Азербайджан было ввезено 81 206 автомобилей на общую сумму 1 млрд. 374 млн. долларов.

Отметим, что в начале этого месяца сообщалось, что Карабах станет более доступным для владельцев электромобилей.