Citroen C3 Aircross оказался одним из самых небезопасных авто в мире

Кроссовер Citroen C3 Aircross провалил краш-тест, организованный южноамериканской организацией Latin NCAP. Об этом сообщает motor1.com. По итогам испытаний машина получила ноль звезд за безопасность из пяти возможных, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, безопасность водителя и взрослых пассажиров оценена в 33%, детей-пассажиров - 11%, пешеходов - 50%, работа систем активной безопасности оценена в 35%. Также кузов не выдержал нагрузку при боковом ударе.

Отмечается, что для испытаний была выбрана машина с двумя подушками безопасности, построенная на заводе PSA в Бразилии. До этого креш-тест провалил Citroen C3 Aircross индийской сборки.

Представители LatinNCAP призвали Stellantis, PSA и Citroen улучшить системы активной и пассивной безопасности Citroen C3 Aircross.