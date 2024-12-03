https://news.day.az/autonews/1712312.html Работники автопрома протестуют в Германии Работники девяти заводов Volkswagen по производству автомобилей и комплектующих по всей Германии начали предупредительную забастовку. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters. Десятки тысяч сотрудников, входящих в профсоюз IG Metall, прекратили работу. Забастовка продлилась два часа.
Работники автопрома протестуют в Германии
Работники девяти заводов Volkswagen по производству автомобилей и комплектующих по всей Германии начали предупредительную забастовку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
Десятки тысяч сотрудников, входящих в профсоюз IG Metall, прекратили работу. Забастовка продлилась два часа. Вечерняя смена также откажется от работы на два часа.
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