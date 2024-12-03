Работники автопрома протестуют в Германии

Работники девяти заводов Volkswagen по производству автомобилей и комплектующих по всей Германии начали предупредительную забастовку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Десятки тысяч сотрудников, входящих в профсоюз IG Metall, прекратили работу. Забастовка продлилась два часа. Вечерняя смена также откажется от работы на два часа.