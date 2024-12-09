Китайский BYD впервые обогнал Ford по продажам автомобилей

Китайский производитель электрокаров BYD опередил американский автогигант Ford по объему мировых продаж. Об этом сообщает Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Обойдя Ford, который занял седьмое место по итогам квартала, BYD стала первым китайским автопроизводителем, который обогнал одну из компаний "большой тройки" США", - отмечается в публикации.

BYD обогнал Ford по результатам июля - сентября 2024 года и вышел на шестое место в мире по объему продаж. Китайский автопроизводитель за этот период реализовал 1,13 млн машин.

В тот же период китайская Geely нарастила продажи на 14% (до 820 тыс. машин) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и вышла на 9-е место, опередив японский Nissan.