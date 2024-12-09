Раскрыта причина кризиса Nissan

В результате действий Учиды крупный рынок США остался без гибридных Nissan. Как пишет Reuters, руководство японской компании не рассчитывало на то, что спрос на бензоэлектрические машины продолжит расти с большой скоростью. Это подтвердил и сам Учида, признав свою ошибку.

В прошлом месяце Nissan отчитался об обрушении операционной прибыли: за первую половину финансового года она сократилась на 90 процентов. Чистая прибыль упала на 94 процента.

В результате компании пришлось встать на путь жесткой экономии. Было объявлено о сокращении производства на 20 процентов, увольнениях и снижении прогноза операционной прибыли за 2025 финансовый год с 500 миллиардов иен до 150 миллиардов.

Как и многие другие автопроизводители, Nissan скорректировал план по электрификации: к 2027 году он выпустит более 30 новых машин, и почти половину из них оснастит двигателями внутреннего сгорания. Однако новая стратегия под угрозой, так как по некоторым прогнозам Nissan осталось 12-14 месяцев, если он не найдет инвесторов.