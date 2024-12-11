Флагманский кроссовер Changan раскрыт на официальных снимках

Флагманский кроссовер Changan рассекречен на официальных снимках. Дочерняя фирма Qiyuan поделилась серией изображений паркетника с индексом С798. Речь идёт о самой крупной и оснащённой модели суббренда Changan: у новинки будет лидар, потайные дверные ручки и фирменная световая подпись. Дизайнеры Qiyuan сделали ставку на в меру консервативную внешность: эпатажа и спорных решений в экстерьере нет. Премьера может состояться до конца года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Молодое семейство Qiyuan состоит из электромобилей и гибридов: первенцем стал бизнес-седан A07, затем гамма пополнилась пикапом-трансформером E07. Вероятно, у нового кроссовера тоже будет силовая установка на новых источниках энергии.

Внутризаводской индекс C798 не должен смущать: в серию кроссовер пойдёт под другим именем. Судя по фотографиям, покупатели получат автомобиль именно в таком виде, разве что у большинства паркетников будут колёса попроще, а "дальнобойный" лидар Hesai может стать прерогативой топ-комплектаций. Никакой информации о технике ни Changan, ни Qiyuan не предоставили, а сертификацию модель ещё не прошла.