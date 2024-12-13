В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8. С момента окончания производства Challenger и Charger прошёл год, но на стоянках в Северной Америке остаётся множество нераспроданных купе и седанов. Портал CarScoops.com выяснил, что в салонах Dodge можно купить практически любую версию: в наличии более 3000 восьмицилиндровых масл-каров без пробега, а также сотни простых комплектаций с V6 на любой вкус и кошелёк, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Базовый восьмицилиндровый Dodge Challenger стоит 45 тысяч долларов за версию R/T с мотором 5.7, аналогичный Charger будет на 1000 долларов дороже. Чуть выше в иерархии вариант R/T Scat Pack с двигателем 6.4: такие машины стоят от 51 тысячи долларов. Компрессорные версии Hellcat ещё дороже: от 75 тысяч долларов за купе линейки Jailbreak.

Самые мощные Hellcat Redeye Widebody дилеры продают по цене от 101 до 163 тысяч долларов в зависимости от оснащения, тиража и жадности. Найти масл-кар c V8 проще простого в любом варианте, ведь на площадках остаются 1839 Challenger или 1183 Charger! Перед новым годом есть шанс выбить скидки, ведь машины становятся старше, а ажиотаж спал.

Хотя концерн Stellantis планомерно отказывается от комплектаций с моторами V8, и скоро линейка Hemi уйдёт в историю, недооценивать дилерские запасы не стоит. В США до сих пор всплывают новые Dodge Viper без пробега, хотя производство суперкаров с атмосферными V10 прекратилось в 2017 году.