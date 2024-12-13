Электромобиль Porsche 718 не появится вовремя из-за батарей. Немецкое издание Handelsblatt утверждает: из-за банкротства шведского производителя аккумуляторов Northvolt выдержать сроки разработки невозможно. Инсайдеры говорят, что контракт между Porsche и Northvolt не подразумевал альтернативных батарей для электрокара 718, но сейчас новый поставщик точно потребуется. Вдобавок, в ходе тестов электрического спорткара возникли проблемы с силовой установкой, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В 2022 году Porsche заявила, что "младшее" семейство 718 после смены поколений лишится бензиновых двигателей. Купе и кабриолеты разрабатывались с тяговой батареей за спинками кресел, а дебют был запланирован на конец 2025 года. Сначала предполагалась замена бензиновых "семьсот восемнадцатых" на электрокар, но теперь всё не так очевидно.

Из-за банкротства Northvolt автопроизводителю придётся искать поставщика лёгких батарей с высокой плотностью энергии. Шведские ячейки должна была получить и Audi, но эта марка найдёт альтернативу быстрее: инженеры уже сотрудничают с CATL и LG Chem по другим проектам, вдобавок, в Ингольштадте разрабатывают типовые электромобили, а не спорткар.

По запросу американских журналистов компания Porsche не стала комментировать срыв сроков дебюта электромобиля 718. Хуже всего для немецкой марки ситуация обстоит в Европе: там продажи бензиновых 718 пришлось завершить досрочно.