Чешская марка Praga начала поставлять суперкары Bohema

Купе весит меньше тонны (989 килограммов): в конструкции используется углепластик, из которого изготовлены кузовные панели и монокок. В движение Bohema приводит форсированный двигатель от Nissan GT-R - "битурбошестерка" объемом 3,8 литра, доработку которой поручили британской фирме Litchfield Engineering. В результате мощность агрегата удалось увеличить до 700 лошадиных сил и 725 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатая секвентальная коробка Hewland.

Суперкар разгоняется до "сотни" за 2,3 секунды, а максимальная скорость превышает 300 километров в час.

Изначально предполагалось, что производство и поставки начнутся в 2023 году, но сроки сдвинули на 2024-й. Квота предусматривала выпуск 10 экземпляров в первый год и по 20 машин в последующие.

Для Великобритании и Европы предназначены не более 20 экземпляров Bohema, для Ближнего Востока и Японии - по 12 экземпляров, для Южной Азии - 16, еще 24 - для США.