Чешская марка Praga начала поставлять суперкары Bohema - ФОТО
Чешский суперкар Praga Bohema: первые автомобили переданы клиентам. О том, что отгрузки машин заказчикам наконец начались, объявила сама Praga - согласно официальному заявлению бренда, первое заднеприводное спорткупе Bohema доставили покупателю из Нидерландов. Ждать автомобиль стоимостью 1,28 миллиона евро пришлось долго: Bohema дебютировала два года назад, а производство запустили только в начале 2024-го, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Bohema стала первым дорожным автомобилем чешской марки Praga за 77 лет - марка в основном занималась спортивными картами и мотоциклами. Премьера суперкара состоялась ровно два года назад, тогда же было объявлено, что модель будет выпущена небольшой серией - всего 89 экземпляров, а стоить будет 1,28 миллиона евро.
Купе весит меньше тонны (989 килограммов): в конструкции используется углепластик, из которого изготовлены кузовные панели и монокок. В движение Bohema приводит форсированный двигатель от Nissan GT-R - "битурбошестерка" объемом 3,8 литра, доработку которой поручили британской фирме Litchfield Engineering. В результате мощность агрегата удалось увеличить до 700 лошадиных сил и 725 Нм крутящего момента. Пару ему составляет шестиступенчатая секвентальная коробка Hewland.
Суперкар разгоняется до "сотни" за 2,3 секунды, а максимальная скорость превышает 300 километров в час.
Изначально предполагалось, что производство и поставки начнутся в 2023 году, но сроки сдвинули на 2024-й. Квота предусматривала выпуск 10 экземпляров в первый год и по 20 машин в последующие.
Для Великобритании и Европы предназначены не более 20 экземпляров Bohema, для Ближнего Востока и Японии - по 12 экземпляров, для Южной Азии - 16, еще 24 - для США.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре