Рассекречен кроссовер Xiaomi

Компания Xiaomi показала электрический кроссовер YU7. Полноценная премьера модели состоится в следующем году, а пока известны только основные параметры: размеры, мощностью электромоторов, которых у YU7 будет два, а также максимальная скорость - 253 километра в час, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Фирма Xiaomi Auto опубликовала фотографии своей второй модели - кроссовера YU7. Его премьера запланирована на следующий год, но уже известно, что новинка будет двухмоторной. От седана SU7 кроссовер отличится только типом кузова и увеличенным дорожным просветом, а стоить будет ориентировочно 300-400 тысяч юаней.

Мощность переднего мотора составит 299 лошадиных сил, заднего - 392. Электрокар получит колеса диаметром от 19 до 21 дюйма и блок ABS ESP Bosch 10.0. По габаритам YU7 окажется довольно близок к родственному седану, однако максимальная скорость у него будет ниже - 253 километра в час против 265 у SU7.