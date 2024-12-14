Продажи Ford Mustang обвалились почти вдвое, хотя конкурентов нет. Американский концерн подвёл итоги ноября, и статистика преподнесла сюрприз. В ноябре 2024 года в США электрический кроссовер Mustang Mach-E оказался в 2,5 раза популярнее одноимённого бензинового спорткара! Всё дело в том, что классический Ford Mustang переживает не лучшее время: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи упали на 45%, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Провал Ford Mustang на первый взгляд не объясним: пони-кар седьмого поколения в продаже всего два года, главные конкуренты - Chevrolet Camaro и Dodge Challenger - сняты с производства. При этом семейство спорткаров впервые оглушительно проигрывает по продажам одноимённому электрокроссоверу Mustang Mach-E: 2355 против 5938 единиц.

Американские журналисты объясняют расклад двумя факторами. Во-первых, перед приходом к власти Дональда Трампа циркулируют слухи о скорой отмене субсидий на электрокары в размере 7500 долларов. Во-вторых, дилеры Ford начали накручивать цены на Mustang: восьмицилиндровые версии продавали с большой разницей от рекомендованных производителем значений.

Впрочем, бестселлером Ford остаётся F-Series: пикапы за месяц разошлись тиражом 67,4 тысячи штук (+27% к ноябрю 2023 года). К концу осени отлично показали себя гибриды: спрос вырос на 18,5%, а с начала года бензин-электрические версии нашли на 42% больше покупателей. В общем объёме продаж Ford доля электрифицированного транспорта составляет 15%.