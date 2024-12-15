Запрет от McLaren владельцам суперкаров

McLaren запретил владельцам суперкаров быстро ездить, открыв окна. Британская марка объявила необычную отзывную кампанию, так как у 163 машин может внезапно оторваться задняя панель прямо во время движения. Дефект проявляется, если разогнаться свыше 154 км/ч с открытыми окнами: в таком случае набегающим потоком воздуха разрушается клеевое соединение поликарбонатной панели, которая выполняет функции заднего стекла, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Владельцы McLaren 765LT пожаловались дилерам, что заднее окно начинает дребезжать, у некоторых клиентов панель отсоединилась вовсе. Воспроизвести дефект долго не удавалось, но затем выяснилось: на некоторых гоночных трассах по мерам безопасности положено приоткрывать окна во время трек-дней, и именно у таких суперкаров начинали разрушаться элементы.

В группе риска обычные McLaren 765LT, выпущенные с августа 2020 года по май 2021 года: спайдеры и версии с пакетом MSO под отзыв не попадают. Автопроизводитель признал: дефект возник из-за того, что процесс вклейки поликарбонатной панели не соответствовал стандартам McLaren. Дилеры установят специальные крепления, а также нанесут дополнительный слой клея по периметру рамы.

Пока дефект не исправлен, владельцам McLaren 765LT не советуют быстро ездить с открытыми окнами, что в некоторых случаях равно запрету трек-дней. Ограничения любопытны, ведь клиенты выложили за суперкар от 400 до 500 тысяч долларов, а общий тираж не превышает 765 штук.