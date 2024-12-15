Китайский пикап Peugeot обрел итальянский дизель и новый автомат ZF. Грузовичок Landtrek пережил плановый рестайлинг и отдалился от исходной модели. У Peugeot нет собственных рамных пикапов, поэтому за основу взяли китайский Changan Hunter (Kaicene F70). Изначально французская марка занималась только экстерьером и интерьером, но теперь для Landtrek адаптировали коммерческий турбодизель 2.2 Multijet и другую трансмиссию, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

До рестайлинга Peugeot Landtrek был доступен только с жестко подключаемым полным приводом и "шестиступками": автоматом и "механикой". Теперь у топ-версий появилась трансмиссия с автоматически подключаемой муфтой спереди и 8-ступенчатым автоматом ZF. Турбодизель 2.2 Multijet знакомый по коммерческим FIAT, может развивать 180 или 200 лошадиных сил.

Из стилистических улучшений - переход на другую медиасистему (хотя тачскрин все такой же 10-дюймовый) и замена передней панели. Также у пикапа появилась иная решётка радиатора, новые лейблы Peugeot и крупная надпись прописью на заднем борту. Покупатель может выбирать между однорядной (два или три места) и двухрядной кабиной.