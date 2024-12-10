https://news.day.az/autonews/1714097.html В Азербайджане продадут автомобили Toyota и BMW по очень дешевой цене Автомобили, принадлежащие находящейся в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана, выставлены на продажу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики, аукцион состоится 25 декабря.
В Азербайджане продадут автомобили Toyota и BMW по очень дешевой цене
Автомобили, принадлежащие находящейся в процессе ликвидации Государственной страховой коммерческой компании Азербайджана, выставлены на продажу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики, аукцион состоится 25 декабря.
Стартовая стоимость автомобилей варьируется от 10 125 до 20 550 манатов, при этом размер залога составляет от 1 012,50 до 2 055 манатов.
Отмечается, что транспортные средства выставляются на аукцион в третий раз с 25%-ной скидкой.
Мероприятие пройдет на втором этаже Центра имущественных услуг Государственной службы по вопросам имущества в 11:30.
|S/N
|Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
|Nəqliyyat vasitəsinin markası
|Dövlət nömrə nişanı
|Buraxılış ili
|Start qiyməti (manatla)
|10% beh (manatla)
|1
|Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti
|BMW 740
|77 YS 474
|2012
|20550
|2055
|4
|Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti
|FAW B30
|07 AA 065
|2019
|10650
|1065
|6
|Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Kommersiya Şirkəti
|TOYOTA CAMRY
|90 AE 560
|2007
|10125
|1012.5
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