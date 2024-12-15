Раскрыты подробности о сопернике Mercedes-Maybach от JAC

Появились подробности о "технике" люксового седана от JAC и Huawei. Китайские компании недавно представили новую марку Maextro, которая метит в соперники Mercedes-Maybach и Rolls-Royce. Ее первенцем должен стать роскошный седан Maextro S800. Прием заказов на 5,5-метровую новинку уже открыт, но известно о ней было далеко не все. Теперь благодаря базе китайского Минпрома появилась информация о силовых установках, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Электрокар Maextro S800 получит двигатель мощностью 218 лошадиных сил на передней оси и два мотора сзади - по одному на каждом колесе. Каждый из задних агрегатов развивает по 323 силы. Электродвигатели поставляет Huawei.

Что касается гибрида, то это EREV, в котором двигатель внутреннего сгорания используется в качестве генератора, а с колесами связаны электромоторы. У такого седана их будет только два - 218-сильный на передней оси и 313-сильный на задней. Турбированный ДВС объемом 1,5 литра выдает 156 сил.

И электрокар, и гибрид оснастят аккумуляторами NCM (литий-никель-кобальт-марганец) производства CATL. Бензин-электрической версии положена батарея емкостью 63,3 киловатт-часа, которая должна обеспечить до 371 километра хода только на электротяге. Информации об аккумуляторе электрокара пока нет.

В длину, ширину и высоту S800 достигает 5480, 2000 и 1536 миллиметров соответственно при внушительной колесной базе 3370 миллиметров. Колесные диски 20-дюймовые. Снаряженная масса, что интересно, одинаковая для обеих версий - 2731 килограмм.