Представлен бизнес-седан Avatr 06, разработанный Changan, Huawei и CATL

Марка Avatr показала новую модель. Это бизнес-седан Avatr 06 с необычным дизайном, выдержанным при этом в фирменной стилистике бренда. У автомобиля отсутствует заднее стекло в его привычном виде - панорамная крыша опускается до самой кромки крышки багажника, вместо наружных зеркал установлены камеры, а над лобовым стеклом и на корме видны "плавники" лидаров, так как 06 обещан автопилот третьего уровня, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Avatr 06 предложат в Китае как с полностью электрическими силовыми установками, так и с гибридными - последние внешне отличаются наличием компактной радиаторной решетки. Электрический седан может быть как с задним приводом, так и с полным - в первом случае отдача одномоторной установки составляет 343 лошадиные силы, а два электромотора на передней и задней осях суммарно развивают 598 сил. Емкость батарей, которые поставляет CATL, пока не обнародована, как и запас хода.

Что же касается гибридов, то они последовательные: бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра мощностью 156 лошадиных сил выступает в роли генератора, а за вращение задних колес отвечает электромотор на 314 лошадиных сил. Максимальная скорость электрических и гибридных 06 ограничена на отметке 200 километров в час.