В Германии работники Volkswagen вышли на протесты

В Германии почти 70 тыс. работников Volkswagen вышли на забастовку против закрытия заводов в стране.

Как сообщает Day.Az, это заявление сделано крупнейшим немецким профсоюзом IG Metall.

"Уже в первой половине дня на забастовку вышли 68 тыс. человек с утренней и дневной смены, что значительно больше по сравнению с аналогичным временем на прошлой неделе", - сообщили представители профсоюза.

9 декабря забастовки прошли на девяти заводах Volkswagen, где работа была приостановлена на четыре часа в каждой рабочей смене. Протесты организованы на фоне очередного раунда переговоров между производителем и профсоюзом. В IG Metall заявили, что стороны еще далеки от согласия.

"Для IG Metall ключевым является нахождение решения без закрытия заводов и увольнений, вызванных производственной необходимостью", - отметил переговорщик от профсоюза Торстен Грегер.