Известный автоконцерн прекращает работу с автосалонами в Китае

Porsche закроет около трети дилерских центров в Китае. Спрос на некогда важнейшем для Porsche рынке стремительно падает, так как все больше китайцев переключаются на местные марки. По итогам трех прошедших кварталов 2024 года продажи Porsche в Китае обрушились на 29%.

Как передает Day.Az, об этом сообщает China Daily.

Сейчас у Porsche 138 действующих дилерских центров в Китае. К концу 2026 года их число сократится до 100. Кроме того, немецкая марка оптимизирует локальные инвестиции: вложения в убыточные китайские регионы сократят, а в прибыльные, где Porsche еще пользуются спросом, увеличат. В числе последних, например, Шанхай и Пекин.

Главная цель - повысить общую прибыльность сети, что будет выигрышно как для самой Porsche, так и для дилеров и клиентов, сказал руководитель Porsche China Александр Поллих.

Китай в течение восьми лет был крупнейшим рынком для Porsche. В 2021 году компания продала там 95.6 тыс. машин, в то время как в Европе было реализовано 86.1 тыс., а в США - чуть больше 70 тыс. В 2022-м продажи сократились на 2%, хотя все еще превосходили европейские и превышали 90 тыс. машин. В 2023-м спрос упал до 79 тыс., а 2024-й сулит оказаться еще хуже с падением почти на треть за январь-сентябрь.

Разворот китайцев в сторону местных марок ударил не только по Porsche. Обрушились продажи BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen: за пять лет их совокупная доля сократилась с 25% до 14%. В сегменте электрокаров доля немецких марок - менее 10%.