Известный автоконцерн прекращает работу с автосалонами в Китае
Porsche закроет около трети дилерских центров в Китае. Спрос на некогда важнейшем для Porsche рынке стремительно падает, так как все больше китайцев переключаются на местные марки. По итогам трех прошедших кварталов 2024 года продажи Porsche в Китае обрушились на 29%.
Как передает Day.Az, об этом сообщает China Daily.
Сейчас у Porsche 138 действующих дилерских центров в Китае. К концу 2026 года их число сократится до 100. Кроме того, немецкая марка оптимизирует локальные инвестиции: вложения в убыточные китайские регионы сократят, а в прибыльные, где Porsche еще пользуются спросом, увеличат. В числе последних, например, Шанхай и Пекин.
Главная цель - повысить общую прибыльность сети, что будет выигрышно как для самой Porsche, так и для дилеров и клиентов, сказал руководитель Porsche China Александр Поллих.
Китай в течение восьми лет был крупнейшим рынком для Porsche. В 2021 году компания продала там 95.6 тыс. машин, в то время как в Европе было реализовано 86.1 тыс., а в США - чуть больше 70 тыс. В 2022-м продажи сократились на 2%, хотя все еще превосходили европейские и превышали 90 тыс. машин. В 2023-м спрос упал до 79 тыс., а 2024-й сулит оказаться еще хуже с падением почти на треть за январь-сентябрь.
Разворот китайцев в сторону местных марок ударил не только по Porsche. Обрушились продажи BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen: за пять лет их совокупная доля сократилась с 25% до 14%. В сегменте электрокаров доля немецких марок - менее 10%.
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