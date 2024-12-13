В Норвегии построят один из самых длинных подводных автомобильных тоннелей

Норвегия сооружает один из самых протяженных в мире - длиной 26,5 км - подводных автомобильных тоннелей, который пройдет на глубине до нескольких сотен метров. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС

Путепровод Бокнафьорд соединит районы Рандаберг и Букн, между которыми сейчас ходит паром, и сократит на 11 часов время в пути по прибрежному шоссе E39 - от Кристиансанна на юге до Тронхейма в центральной Норвегии. Сейчас на такую поездку автомобилисты затрачивают 21 час.

По словам руководителя проекта Оддвара Каармо, водителям "не придется больше полагаться на хорошую погоду" с учетом того, что в ненастье паромное сообщение приостанавливается.

Четырехполосный туннель, поездка по которому обойдется примерно в $38 и займет 35 минут, высекается в скальной породе. Общая стоимость проекта превышает $2 млрд. Ввод в строй путепровода, как ожидается, поспособствует развитию туризма и увеличению грузопотока вдоль западного побережья скандинавской страны.