Новейший Avatr 06 получит версию без крыши

Новый седан Changan и Huawei стал кабриолетом. В китайских соцсетях появились фотографии лишенного крыши Avatr 06 - седана, который представили всего пару дней назад. У такого варианта четыре двери, как у "исходника", и отсутствуют центральные оконные стойки. Пойдет ли такой вариант в серийное производство, пока неизвестно, а старт продаж седана 06 ожидается в начале 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Никакой информации о кабриолете пока нет, так что судить о нем можно только по шпионским фотографиям. Вероятно, по габаритам от не отличается от седана: в длину Avatr 06 достигает 4855 миллиметров, в ширину - 1960, а в высоту - 1450−1467 миллиметров при колесной базе 2940 миллиметров.

Четырехдверка будет оснащаться как гибридной силовой установкой, так и полностью электрической. Электрокар может быть одно- либо двухмоторным и развивать 343 либо 598 лошадиных сил соответственно. Привод в первом случае передний, во втором - полный. Емкость батареи производства китайского CATL превышает 82 киловатт-часа, но запас хода пока не раскрыт.

Гибридная установка последовательная: 1,5-литровый турбомотор на 156 лошадиных сил в ней играет роль генератора, а с задними колесами связан 314-сильный электродвигатель. Последний запитывается от аккумулятора емкостью около 39 киловатт-часов. Максимальная скорость 06 ограничена на уровне 200 километров в час.

В числе "фишек" Avatr 06 - автопилот Qiankun ADS третьего уровня от компании Huawei, которая также предоставила свою операционную систему HarmonyOS для мультимедиа.

Ожидаемая стоимость седана - менее 219 900 юаней (3,1 миллиона рублей). Точный прайс должны огласить в начале 2025 года.