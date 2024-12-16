Mitsubishi может воскресить Pajero Mini - ФОТО
Mitsubishi хочет возродить Pajero Mini. Уменьшенный Pajero был представлен в 1994 году и снят с производства в 2012-м. Теперь он может вернуться, пишет Best Car Web: Mitsubishi рассчитывает, что маленький внедорожник сможет отнять часть аудитории у популярного Suzuki Jimny. Также японцев вдохновляет рыночный успех собственной Delica Mini. Ожидается, что цена воскрешенного Pajero Mini составит 2−2,5 миллиона иен, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Mitsubishi давно работает над планом воскрешения Pajero Mini, но проект тормозили требования инженеров, настаивавших на рамной конструкции как у Jimny. Теперь же эти требования ослабевают, говорят инсайдеры.
Вероятно, в основу нового Pajero Mini ляжет платформа минкровэна Delica Mini, технически повторяющего кей-кар Mitsubishi eK X Space образца 2020 года.
У 3,4-метровой Делики позаимствуют и мотор - 660-кубовый турбированный 3DOHC мощностью 52 и 64 лошадиные силы, дополненный 2,7-сильным электрическим "довеском". В паре с мотором выступает вариатор, привод полный.
Внешность Pajero Mini будет представлять собой сочетание "футуризма и дикости", пишет издание. Вернуть к жизни модель могут уже в следующем году.
Тем временем партнер по альянсу Renault помогает Mitsubishi разрабатывать модели для Европы. Обе будут относится к сегменту SUV: один оснастят ДВС, другой - полностью электрической установкой. Техникой с новинками поделятся Renault Symbioz и Scenic E-Tech.
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