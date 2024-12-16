Mitsubishi может воскресить Pajero Mini

Mitsubishi давно работает над планом воскрешения Pajero Mini, но проект тормозили требования инженеров, настаивавших на рамной конструкции как у Jimny. Теперь же эти требования ослабевают, говорят инсайдеры.

Вероятно, в основу нового Pajero Mini ляжет платформа минкровэна Delica Mini, технически повторяющего кей-кар Mitsubishi eK X Space образца 2020 года.

У 3,4-метровой Делики позаимствуют и мотор - 660-кубовый турбированный 3DOHC мощностью 52 и 64 лошадиные силы, дополненный 2,7-сильным электрическим "довеском". В паре с мотором выступает вариатор, привод полный.

Внешность Pajero Mini будет представлять собой сочетание "футуризма и дикости", пишет издание. Вернуть к жизни модель могут уже в следующем году.

Тем временем партнер по альянсу Renault помогает Mitsubishi разрабатывать модели для Европы. Обе будут относится к сегменту SUV: один оснастят ДВС, другой - полностью электрической установкой. Техникой с новинками поделятся Renault Symbioz и Scenic E-Tech.