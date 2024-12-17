Cadillac раскрыл цену электрического Escalade IQ

Раскрыта стоимость электрического Cadillac Escalade IQ. "Зеленое" альтер эго флагманского внедорожника Cadillac оценили в 129 990 долларов. И это только стартовая цена: топ-версия обойдется в 150 490 долларов даже без дополнительных опций. Для сравнения: актуальный бензиновый Escalade в США оценивается в 89 950 долларов, а его максимальная стоимость - 121 890 долларов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Впрочем, в гамме Escalade есть "заряженный" V-Series с топливным мотором, который стоит дороже даже топового электрокара - 164 990 долларов. К цене добавляется плата за доставку: за нее в США берут 2290 долларов.

Escalade IQ, представленный летом 2023 года, будут продавать в четырех комплектациях. Уже в базовой Luxury 1 у внедорожника 24-дюймовые колесные диски с черными центральными колпаками, в Sport 1 (130 490 долларов, или 13,5 миллиона рублей) добавлены тонкие вертикальные фары, аудиосистема с 36 динамиками, улучшенные сиденья с массажем и новые системы безопасности.

В Luxury 2 и Sport 2 доступен пакет Executive Second Row Seating Package за 7500 долларов, добавляющий комфорта задним пассажирам: подогрев, вентиляцию, 10-точечный массаж, а также собственный восьмидюймовый экран, два отсека для беспроводной зарядки, откидные столики и прочее. Цена таких вариантов почти одинаковая - 149 990 долларов и 150 490 долларов соответственно.

Escalade IQ построен на платформе Ultium с 800-вольтовой электрической архитектурой. У него огромная тяговая батарея емкостью 200 киловатт-часов, питающая два электродвигателя.

Пиковая отдача установки - 761 лошадиная сила (1063 Нм), но такая мощность доступа лишь на короткое время в режиме Velocity Max. Например, для разгона до "сотни", на которую Escalade IQ затратит менее пяти секунд. Постоянная мощность равна 687 силам (834 Нм). Расчетный запас хода на одной зарядке - 724 километра по циклу EPA.