Sollers Atlant получил импортозамещенную коробку передач

Sollers начал выпускать Atlant с импортозамещенной коробкой передач. Atlant вслед за Argo получил российскую шестиступенчатую коробку передач, которую начали производить в феврале нынешнего года на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). В пресс-службе Sollers отметили, что на импортозамещение основных узлов и агрегатов ушло менее двух лет: за это время удалось локализовать дизельные двигатели объемом 2,0 и 2,7 литра, коробки передач, штампованные кузовные детали, компоненты шасси, детали экстерьера и интерьера, а также электрику и электронику, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Выпуск шестиступенчатой "механики" наладили в начале этого года на новом заводе "Соллерс производство трансмиссий" на территории индустриального парка ЗМЗ. Мощность производственной линии - 50 тысяч коробок в год, причем ее можно быстро перестраивать на разные виды агрегатов. Ранее сообщалось, что "механику" производят по лицензии, приобретенной у JAC.

Следующий шаг Sollers по импортозамещению - отечественные компоненты системы безопасности, а именно рули, подушки, ремни, а также электронные блоки управления. В настоящее время ведется активная подготовка к запуску их производства.

Между тем, Atlant готовится к обновлению, запланированному на 2025 год: производство начнется в марте, а продажи стартуют в мае. Ранее "Мотор" выяснил, что в ходе рестайлинга у коммерческого семейства появится медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, система контроля "слепых" зон и адаптивный круиз-контроль.

Кроме того, Атлант получит сиденья отечественного производства, коррозийную стойкость улучшат и увеличат толщину лакокрасочного покрытия. А вот разработка полноприводной трансмиссии поставлена на паузу: наработки уже есть, но экономика проекта не складывается.