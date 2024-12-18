Renault больше не будет выпускать традиционные кроссоверы

Renault собирается радикально переосмыслить кроссоверы. В разговоре с Autocar шеф-дизайнер Renault Жиль Видаль заявил, что французский автопроизводитель больше не будет выпускать "традиционные кроссоверы". C 2028 года, когда появится новое поколение батарейных моделей линейки SUV, французы намерены совершить прорыв и предложить покупателям "принципиально новые и смелые решения, которые будут привлекательными и в то же время практичными и удобными", передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Из слов шеф-дизайнера следует, что европейцы недовольный внешним видом современных кроссоверов - они часто подвергаются критике, в отличие от сопоставимых по размерам минивэнов. Кроме того, на рынке все меньше универсалов, хотя многие по ним скучают. В связи с этим Renault намерена в будущем предложить линейку универсальных автомобилей, которые, с одной стороны, будут привлекательными снаружи, с другой - практичными и удобными.

В качестве примера Видаль привел концепт-кар Embleme, который показали на автосалоне в Париже в октябре этого года. Это водородный шутинг-брейк, по размерам сопоставимый с BMW 3 Series. У него обтекаемый кузов (коэффициент сопротивления воздуху равен 0,25), длинный рельефный капот, короткие свесы, сильно заваленные задние стойки и покатая крыша в стиле Range Rover Evoque.

Впрочем, от крупных вседорожников Renault отказываться не будет - по крайней мере до тех пор, пока они пользуются спросом. А вот от "скучных" кроссоверов марка в обозримом будущем избавится.

На сегодняшний день европейская SUV-линейка у французской марки довольно обширная, она включает Сaptur, Megane E-Tech, Symbioz, Arkana, Scenic, Austral, Espace и Rafale.