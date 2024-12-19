Porsche Carrera GT выехал на Нюрбургринг 20 лет спустя и показал удивительный результат

Старый Porsche Carrera GT поразительно быстро проехал Нюрбургринг. В 2004 году тогда еще новый Porsche Carrera GT протестировали на немецкой трассе для журнала Sport Auto: спорткар проехал круг за 7 минут и 32 секунды. Спустя 20 лет Carrera GT вновь вышел на стартовую прямую Нюрбургринга, и на этот раз показал результат 7 минут и 12 секунд. Тот же автомобиль, та же трасса, но разница аж в 20 секунд! А все потому, что в этот раз Карреру "обули" в новейшую и более цепкую резину Michelin Pilot Sport Cup 2, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Carrera GT приводит в движение атмосферный мотор V10 объемом 5,7 литра, который развивает 612 лошадиных сил. Тяга передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач. С завода на Carrera GT ставили специальные шины Michelin Pilot Sport PS2, которые в 2013-м предложили поменять на свежие Pilot Super Sport, а в 2024-м - на Pilot Sport Cup 2. Промаркированные N0, эти шины имеют лучший зацеп и оптимизированное пятно контакта.

Подробностей о заезде пока мало - они появятся в следующем выпуске немецкого Sport Auto. Пока же известно, что Carrera GT пилотировал гонщик команды Porsche Йорг Бергмайстер. На YouTube-канале Sport Auto появилось видео о том, как проходил заезд - в ролик попал момент, когда Бергмайстер, видимо, слегка поцарапал переднюю часть винтажного спорткара о бордюр в конце прямой Döttinger Höhe.