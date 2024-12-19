Еще один Cruiser: Toyota представила кроссовер Urban Cruiser для Европы

Urban Cruiser начального уровня приводит в движение один электромотор мощностью 144 лошадиные силы, который расположен на передней оси. Батарея у кроссовера литий-железо-фосфатная, емкостью 49 киловатт-часов; запас хода не указан. Вторая моноприводная модификация комплектуется 174-сильным электродвигателем, а батарея увеличена до 61 киловатт-часа.

Полноприводному Urban Cruiser положены два электромотора, установленные на передней и задней осях, которые суммарно выдают 184 силы. Батарея у такого кроссовера тоже емкостью 61 киловатт-часа.

Официальная премьера Toyota Urban Cruiser для европейского рынка состоится на автосалоне в Брюсселе, который пройдет в середине января 2025 года. Производство организуют в Индии, а продажи запустят весной.

В арсенале Toyota уже несколько Urban Cruiser - это название используется для моделей, представленных в Индии и нескольких восточных странах, например, Urban Cruiser Taisor и Urban Cruiser Hyryder.