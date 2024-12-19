Еще один Cruiser: Toyota представила кроссовер Urban Cruiser для Европы - ФОТО
Toyota показала европейцам компактный электрокроссовер Urban Cruiser. Это очередной Cruiser в линейке Toyota - название получил компактный городской кроссовер, который немного крупнее Yaris Cross. Он полностью электрический, и будет предложен на европейском рынке в трех модификациях: двух моноприводных и одной полноприводной с имитацией межколесных блокировок. Ближайший родственник Urban Cruiser - Suzuki e-Vitara, от которой кроссовер Toyota отличается лишь некоторыми стилистическими решениями в экстерьере, передает Day.Az со ссылкой на Motor.
Городской паркетник базируется на упрощенной версии платформы e-TNGA, которую делит с уже упомянутым Suzuki e-Vitara от СП Maruti Suzuki. У обоих кроссоверов одинаковые габариты: длина 4,28 метра, ширина 1,8 метра, высота - 1,64 метра, а расстояние между осями - 2,7 метра. Салон идентичен: 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, атмосферная подвеска, камеры кругового обзора и аудиосистема JBL. Кроме того, для европейского Urban Cruiser заявлены панорамная крыша и набор электронных ассистентов.
Urban Cruiser начального уровня приводит в движение один электромотор мощностью 144 лошадиные силы, который расположен на передней оси. Батарея у кроссовера литий-железо-фосфатная, емкостью 49 киловатт-часов; запас хода не указан. Вторая моноприводная модификация комплектуется 174-сильным электродвигателем, а батарея увеличена до 61 киловатт-часа.
Полноприводному Urban Cruiser положены два электромотора, установленные на передней и задней осях, которые суммарно выдают 184 силы. Батарея у такого кроссовера тоже емкостью 61 киловатт-часа.
Официальная премьера Toyota Urban Cruiser для европейского рынка состоится на автосалоне в Брюсселе, который пройдет в середине января 2025 года. Производство организуют в Индии, а продажи запустят весной.
В арсенале Toyota уже несколько Urban Cruiser - это название используется для моделей, представленных в Индии и нескольких восточных странах, например, Urban Cruiser Taisor и Urban Cruiser Hyryder.
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