Команда Трампа предложила отменить оповещения о ДТП с автопилотом

Группа, которой Дональд Трамп поручил разработать 100-дневный план изменений в автомобильной отрасли, предложила отменить требование об обязательном оповещении ДТП с машинами, оборудованными автопилотом, сообщил Reuters. Против фиксации аварий ранее выступала компания Tesla.



Как передает Day.Az со ссылкой на Autonews, американский транспортный регулятор NHTSA требует от автопроизводителей сообщать об авариях, если, в частности, в течение 30 секунд перед столкновением были задействованы передовые технологии помощи водителю или автономного вождения. Для этого в автомобили нужно устанавливать специальное нештатное устройство.



Как отмечает Reuters, упразднение этого требования повлияет на способность правительства регулировать безопасность беспилотного транспорта.



В наиболее выгодной позиции, если рекомендация будет выполнена, окажется компания Tesla. На ее машины приходится больше всего уведомлений о подобных ДТП - более 1500, по данным NHTSA. Впрочем, эту отчетность критикуют другие автопроизводители, назвавшие такое требование "обременительным".



Глава "Теслы" Илон Маск назвал новое правило вредным для навигации, так как для отчетности требуется дополнительная установка оборудования в автомобиль.