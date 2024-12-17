Автомобили Toyota начали красить в цвет Mazda

Кроссоверы Toyota начали красить в фирменный цвет Mazda: вот почему. В палитре Corolla Cross 2025 модельного года обнаружился яркий колер Soul Red Crystal. Представитель Toyota подтвердил журналистам, что это тот самый цвет, знакомый по целой линейке кроссоверов Mazda, а использовать необычный оттенок на Corolla Cross стало возможно благодаря совместному заводу в американском штате Алабама! По составу краски совпадают полностью, передает Day.Az со ссылкой на Motor

Купить Toyota Corolla Cross в цвете Mazda смогут только американцы, причём это стандартный оттенок, доступный даже для простых комплектаций, а не прерогатива спецверсии. В такой же колер красят Mazda CX-50, и оба кроссовера собирают на заводе Mazda Toyota Manufacturing: такая вот взаимная унификация.

Оттенок Soul Red Crystal состоит из трёх слоев, а в текущем виде краска используется с 2016 года. Обычно позаимствовать "чужой" цвет можно в рамках программ индивидуализации: к примеру, Porsche предлагает выбирать из расширенной палитры за доплату, а в гамму добавляются исторические колеры FIAT, Aston Martin или BMW. Аналогичный расклад с BMW Individual: можно покрасить "эмку" или другую недешёвую модель в цвет Porsche или Ferrari.

Сотрудничество между Mazda и Toyota выходит за рамки цветов. Японские марки делятся друг с другом гибридными силовыми установками, а ещё бывают случаи бейдж-инжиниринга. Например, Toyota Yaris выпускается под названием Mazda2, а бензин-электрическая система Mazda CX-50 взята у Toyota RAV4.