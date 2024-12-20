Volkswagen раскрыл базовый Teramont нового поколения. В открытой базе Минпромторга Китая появились фотографии и характеристики кроссовера с индексом "380 TSI". Такой Volkswagen Teramont получит дефорсированный бензиновый 2,0-литровый двигатель (214 лошадиных сил) и передний привод. На вершине линейки ожидается модификация "450 TSI" c 272-сильной "турбочетвёркой" и полным приводом с муфтой сзади, опционально предложат пакет R-Line и антихром, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Второе поколение Volkswagen Teramont отличится дизайном в духе электрокаров и увеличенными свесами. Длина станет больше на 106 мм, а колёсная база не изменится (2980 мм), что позволяет предполагать: платформа окажется той же самой. Обращают на себя внимание потайные выдвижные ручки дверей, прямоугольные секции фар и фонарей.

У актуального Volkswagen Teramont есть 2,5-литровый V6, но во втором поколении от этого агрегата наверняка откажутся. Что касается коробки передач, то едва ли в Поднебесной будет альтернатива 7-ступенчатому преселективному "роботу" DSG. А вот в США аналогичный Volkswagen Atlas наверняка сохранит классический автомат, ведь американцам особенности DSG не нравятся.

Вероятно, презентация Volkswagen Teramont нового поколения состоится в будущем году. В актуальной гамме есть "укороченная" версия и кросс-купе с приставкой X, но останется ли разнообразие после смены поколений - открытый вопрос, ведь немецкий концерн больше не может позволить себе вариативность ради вариативности.