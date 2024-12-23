Хот-хэтч Renault 5 Turbo 3E: 500 л.с. и 3,5 с. до «сотни»

Марка Renault выпустит 500-сильный суперхэтчбек. Это будет товарная версия концепта Renault 5 Turbo 3E 2022 года, причем, как пишет Autocar, тираж модели ограничат, а стоить она будет около 100 тысяч фунтов стерлингов - 120 тысяч евро. Информации о машине пока мало, но известно, что с места до ста она будет разгоняться за 3,5 секунды, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Компания Renault объявила о возвращении Renault 5 Turbo. Новая серийная модель явится электрическим хот-хэтчем, концептом-превью которого стал Renault 5 Turbo 3E, подготовленный для Парижского автосалона 2022 года. Товарный электрокар, как и оригинальный Turbo, получит заднеприводную компоновку. Вращать колеса будут два электромотора с комбинированной отдачей более 500 лошадиных сил, обеспечивающие разгон с места до ста за 3,5 секунды.

На фоне Turbo 3E обычный Renault 5 выглядит, конечно, блекло: максимум 150 сил и около 8 секунд до "сотни". Родственный Alpine A290, в свою очередь, располагает уже 220 лошадиными силами и ускоряется до 100 километров в час за 6,4 секунды. У концепта Turbo 3E в активе было 380 сил, он разменивал "сотню" за те же 3,5 секунды и мог разгоняться до 200 километров в час. В отличие от "гражданского" Renault 5 прототип имел в основе трубчатый каркас, и серийный хэтчбек вполне может пойти по тому же пути.

Как пишет Autocar, у Renault 5 Turbo 3E будет композитный кузов. Учитывая, сколько он стоит, тираж, скорее всего, ограничат. Цена ожидается в районе 100 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 5,3 миллиона рублей. За эту сумму при желании можно купить оригинальный Turbo, хотя всё будет зависеть от пробега и состояния.