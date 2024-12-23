Toyota Land Cruiser превратили в броневик

В Южной Африке представили бронированный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль предназначен для защиты от уличных преступников. Модифицированный автомобиль подготовили специалисты из местной компании Armormax. Стоимость доработок машины составила 42 тысячи долларов. Таким образом, защита модели обошлась почти в половину стоимость Land Cruiser Prado на южноафриканском рынке, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Бронированный внедорожник способен выдержать прямое попадание пуль из пистолетов и револьверов. Именно этим оружием чаще всего пользуются местные банды. Для защиты автомобиля тюнеры применили кузовные панели из композитного материала, а также баллистическое остекление толщиной 21 миллиметр. Кроме того, Land Cruiser Prado получил устойчивые к проколам шины и систему громкой связи. Дополнительное оснащение добавило всего 187 килограммов к общей массе внедорожника.

В Южной Африке Toyota Land Cruiser Prado доступен исключительно с 2,8-литровым дизельным мотором, пару которому составляет восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Тюнеры сообщили, что им с трудом удалось найти модель для перестройки, поскольку очередь за японскими внедорожниками в ЮАР растянулась до 2026 года.