Южная Корея может ввести пошлины на китайские машины вслед за Европой и США

Южная Корея собирается обложить китайские автомобили пошлинами. Китайский производитель электрокаров BYD заявил о скором выходе на южнокорейский рынок в 2025 году. На этом фоне в Минпроме намекнули на ввозные тарифы, подобные тем, что уже ввели в Евросоюзе и США, чтобы оградить рынки от наплыва дешевой иностранной продукции. Однако до этого корейские производители, например Hyundai и Kia, должны подать заявление с просьбой провести расследование в отношении китайских брендов, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

В ходе "прозрачного расследования в соответствии с Законом о таможне" власти должны будут установить, предоставляло ли правительство Китая субсидии производителям экспортируемых товаров. Если будет установлено их вмешательство, корейцы могут наложить компенсационные пошлины на китайские машины.

В ЕС уже ввели жесткие пошлины, которые прибавляются к цене каждой машины, - до 35,5 процента. Размер зависит от степени участия правительства КНР в деятельности того или иного автопроизводителя. Наименьшую ставку получила Tesla, наибольшую - SAIC.

В США объявили о повышении пошлин до 100 процентов, и их примеру последовала Канада. Будущий американский президент Дональд Трамп предлагал пойти еще дальше и поднять тарифы на продукцию иностранного автопрома до 200 процентов. Впрочем, планы компаний построить заводы на территории США только приветствуются.

Между тем в Европе продажи электрокаров не дотягивают до нужной властям планки. Чтобы вписаться в требования, которые вступят в силу в январе, и не нарваться на крупные штрафы, производители повышают цены на топливные машины и дают скидки на "батарейные".