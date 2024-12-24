Audi подтвердила отзыв 113 тысяч машин: в группе риска 12 моделей. В Китае немецкая марка бесплатно починит целую плеяду моделей местной и немецкой сборки. С 27 декабря 2024 года дилеры начнут ремонтировать 113 749 автомобилей Audi, выпущенных в период со 2 января 2018 года по 23 января 2023 года. Побеспокоить придётся владельцев Audi A6L, A7, A8L, Q7, Q8, RS 6, RS 7, RS Q8, S6, S7, S8 и A6 Allroad; проблема одинаковая, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Автопроизводитель выяснил, что из-за производственного дефекта 48-вольтовый стартер-генератор со временем может потерять мощность. Всё дело в дефекте подключения инвертора к печатной плате: при определённых условиях электродвигатель может не обеспечивать заявленные характеристики. Audi придётся протестировать все машины и при необходимости заменить стартер-генераторы.

Поскольку речь идёт об умеренных гибридах, заметного падения мощности не произойдёт: 48-вольтовый "довесок" только помогает бензиновому двигателю на разгонах и при сбросе газа. Интересно, что в основном проблема касается машин немецкой сборки: из 113 749 машин только 23 011 экземпляров сделаны в Китае на мощностях FAW-Volkswagen.

Два года назад в Китае компания Audi проводила более любопытную отзывную кампанию. Тогда выяснилось, что у 2,2 тысячи седанов A8 с завода присвоен ошибочный идентификационный номер. Из-за производственного дефекта информация о дате производства на заводской табличке и в сопроводительных документах не совпадает.