Nissan, Honda и Mitsubishi начали работу над объединением

Honda, Nissan и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, который позволяет компаниям начать работу над слиянием.

Как передает Day.Az, об этом в ходе совместной пресс-конференции объявили президенты трех японских автопроизводителей.

Документ позволяет компаниям обмениваться конфиденциальной информацией о собственных бизнес-процессах. Это необходимо для того, чтобы стороны могли оценить, насколько выгодным для них будет слияние, пояснил президент Honda Тосихиро Мибе. По его словам, сейчас речь идет в первую очередь о слиянии Honda и Nissan, а Mitsubishi может присоединиться к ним позднее.

Участники переговоров надеются подписать финальное соглашение об условиях слияния к июню 2025 года. Ожидается, что в результате будет создана холдинговая компания, под управлением которой будут работать все три производителя. По планам, она должна быть создана к августу 2026 года и ее акции будут котироваться на Токийской фондовой бирже.