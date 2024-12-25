У японского автогиганта упали объемы производства

Японский автогигант Toyota констатировал падение мирового производства десятый месяц подряд, несмотря на то, что продажи растут уже второй месяц за счет устойчивого спроса в США и Канаде. Об этом сообщило Reuters, Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Оказалось, что в ноябре автопроизводитель выпустил 869 230 автомобилей. Это на 6,2 процента меньше, чем за тот же месяц прошлого года. Производство Toyota в США упало на 11,8 процента, а в Японии - на 9,3 процента.

В период с января по ноябрь мировое производство Toyota было на 5,2 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и составило около 8,75 миллиона автомобилей, тогда как мировые продажи снизились на 1,2 процента.