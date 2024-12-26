Jeep Wrangler с V6 вновь обрел автомат после жалоб клиентов

Jeep вернул внедорожнику Wrangler автомат после жалоб клиентов. Всего через два месяца после прекращения продаж двухпедальных вездеходов с атмосферным двигателем Pentastar в компании пересмотрели свое решение. С декабря Jeep Wrangler с 3,6-литровым мотором всё-таки обрёл 8-ступенчатый автомат, но доплата за такую трансмиссию составит солидные 4500 долларов! Поскольку внедорожник стоит от 32,7 тысячи долларов, надбавка впечатляет, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Изначально в линейке Jeep Wrangler 2025 модельного года шестицилиндровые варианты были доступны только с "механикой". Логику решения не объяснили и столкнулись с недовольством: многие клиенты просили вернуть связку с классическим автоматом. Автопроизводитель пошел навстречу, хотя удовольствие выйдет недёшево.

В остальном список улучшений Jeep Wrangler не изменился: в прошлом остались комплектации с ручными стеклоподъёмниками и без центрального замка, в палитру добавили оливковый защитный цвет кузова `41, а через приложение отныне можно не только прогревать двигатель, но и запустить вентиляцию салона. Гамма состоит из турбомотора 2.0, атмосферных V6 3.6 и V8 6.4, а также гибридной системы 4xe.

Сумбур в маркетинговой стратегии брендов Stellantis становится нормой, и клиентам это не нравится. К примеру, Dodge активно продвигал восьмицилиндровые Durango SRT Hellcat, как "прощальные" версии с компрессорным двигателем, но в итоге 720-сильные внедорожники перешли сначала в 2023, потом в 2024, а теперь и в 2025 модельный год.