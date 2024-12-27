Посмотрите на первый бронированный Lexus GX нового поколения

Этот Lexus GX выдержит обстрел из автомата и взрыв двух гранат. Канадская компания Inkas Armored, которая специализируется на создании броневиков и бронировании стандартных машин, объявила о том, что первой выпустила бронезащиту для Lexus GX нового поколения. Утверждается, что внедорожник защищен по классу BR6, а значит, может выдержать обстрел из крупнокалиберных снайперских винтовок, автоматную очередь из оружия калибром до 7.62 и одновременный подрыв двух ручных гранат, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Lexus GX сменил поколение летом 2023 года - это стала первая сталь масштабная модернизация для модели за 14 лет. Внедорожник сохранил рамную конструкцию, постоянный полный привод, блокировки дифференциалов и понижающую передачу, но при этом значительно преобразился (и осовременился!) снаружи и внутри. В основу модели легла рамная платформа TNGA-F, знакомая по LX, Toyota Land Cruiser 300 и Sequoia, а также пикапам Tundra и Tacoma, а на смену 4,6-литровому "атмосфернику" пришла 3,4-литровая "битурбошестерка" мощностью до 354 лошадиных сил.

Согласно описанию на сайте Inkas Armored, первый бронированный GX нового поколения оснастили защитными пластинами, установленными под обшивкой кузова, а штатные стекла заменили на баллистические. Дополнительно были усилены дверные петли, в багажнике появилась защитная перегородка. Наконец, вместо стандартных колес установили 20-дюймовые колесные диски, "обутые" в устойчивые к пробоям шины.

Опционально предложены система пожаротушения для моторного отсека и защита топливного бака, аппараты громкой связи, система подачи кислорода в салон в случае газовой атаки, а также камеры ночного видения и эвакуационный люк в крыше. Помимо всего перечисленного, можно заказать стробоскопы.

Бронирование доступно для модификации GX 550 - она оснащается двигателем V6 объемом 3,4 литра. Агрегат работает в паре с десятидиапазонным автоматом. Цена доработки не указана.